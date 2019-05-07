Morgan Stanley завершит работу в России

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на отчет дочернего предприятия.

Причиной такого решения стали санкции, мешающие привлечению капитала. Отмечается, что заявление о прекращении банковской деятельности компания планирует подать в Центральный банк в первом квартале 2020 года.

Оставшийся бизнес Morgan Stanley переведет в новую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании. Она сосредоточится на консалтинговых услугах в области инвестиций и недвижимости.

Российский филиал Morgan Stanley работает с 1994 года. Основные направления деятельности — операции с ценными бумагами, консультации в вопросах слияния и поглощения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!