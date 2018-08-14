У новых американских санкций появились первые жертвы

Американский инвестбанк Morgan Stanley передумал покупать петербургский торговый комплекс «Невский центр», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В качестве главной причины срыва планов собеседники издания называют новые антироссийские санкции, которые были анонсированы Госдепартаментом США 8 августа и вступят в силу в конце месяца. По другим данным, решение было принято еще месяц назад.

Партнером американцев должна была выступить чешская PPF Real Estate. Будет ли она теперь претендовать на «Невский центр» в одиночку, непонятно. Аналитики называют здание очень привлекательным для инвесторов из-за расположения в центре города — на Невском проспекте рядом с Московским вокзалом. Не мешает ему даже соседство с другим моллом — «Галереей», который уже принадлежит Morgan Stanley.

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Нынешний владелец «Невского центра» — финская Stockmann Group — выставила его на продажу еще в 2016 году. В настоящее время компания является якорным арендатором комплекса.

Morgan Stanley, в свою очередь, считается одним из главных зарубежных инвесторов в российскую недвижимость. Помимо «Галереи», ему принадлежит московский торговый центр «Метрополис».

8 августа Госдепартамент США объявил о новых санкциях, которые будут введены в отношении России в два этапа: 22 августа и в ноябре. Ограничения предполагают запрет на поставку Москве электронных устройств двойного назначения. Вторая часть, если вступит в силу, коснется «Аэрофлота» — ему будут запрещены полеты в США.

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