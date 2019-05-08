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Искусственный интеллект научат шутить

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Китайская разработчица Хи Хи из Стэнфордского университета начала заниматься разработкой искусственного интеллекта с чувством юмора. Об этом сообщает Wired.

Исследовательница намерена использовать многочисленные теории юмора для достижения цели. По словам Хи Хи, перед ней стоит сложная задача, поскольку интеллект работает по определенному алгоритму, а это исключает импровизацию. Разработчица уверена, что смешным искусственный интеллект не сделать даже если загрузить в нейросеть все шутки и анекдоты мира.

Во время обучения Хи Хи со своей командой решили проверить теорию игры слов и дали нейросети заучить несколько омонимов, чтобы интеллект мог генерировать смешные предложения, заменяя в них понятия. Для того, чтобы после замены шутка не потеряла свой смысл, нейросеть добавляла к предложению пару новых слов. Однако результаты не порадовали ученых.

В октябре 2018 года картину, написанную искусственным интеллектом, впервые продали на аукционе. Изначально «Портрет Эдмонда Белами» оценивался в 7-10 тысяч долларов (460-660 тысяч рублей), однако на торгах сумма возросла в 45 раз — до 432,5 тысячи долларов (около 28,5 миллиона рублей).

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