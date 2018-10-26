Созданную искусственным интеллектом картину продали за шестизначную сумму

Картину, написанную искусственным интеллектом, впервые продали на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Изначально «Портрет Эдмонда Белами» оценивался в 7-10 тысяч долларов (460-660 тысяч рублей), однако на торгах сумма возросла в 45 раз — до 432,5 тысячи долларов (около 28,5 миллиона рублей).

В создании произведения участвовал парижский арт-коллектив «Очевидные» (Obvious). Он использовал алгоритм, который проанализировал 15 тысяч картин, написанных в период с XIV до XX века. Также алгоритм определял, кем создана картина — человеком или компьютером. Работу посчитали завершенной, когда система не увидела разницы. Вместо подписи на картине поставили формулу, по которой она была создана.

«Искусственный интеллект — одна из технологий, которая окажет влияние на арт-рынок в будущем. Хотя еще очень рано делать предположения, какие изменения нас ожидают», — рассказал куратор аукциона Ричард Лойд.

Произведения искусства не впервые создаются искусственным интеллектом. Таким образом писали музыку — к примеру, компания Amper Music сделала с помощью алгоритма альбом для певицы Тарин Саутерн.

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