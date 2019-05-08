Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы

В американском городе Шелби, штат Северная Каролина, в больницу поступила пациентка, которая забыла снять контактную линзу на ночь. В результате на поверхности ее глаза расплодились опасные бактерии, сообщает Forbes.

Когда женщина обратилась за медицинской помощью, на ее роговице имелась небольшая язва, вызванная заражением бактериями рода Pseudomonas. На следующий день она потеряла зрение, сохранив лишь восприятие света.

Добавление специального красителя, выявляющего бактерии, показало, что размер очага инфекции значительно увеличился. Теперь бактерии покрывали всю роговицу. Они пожирали ее, оставляя за собой белую омертвевшую ткань.

Пациентке назначили курс антибиотиков, а затем стероиды, чтобы уменьшить формирование рубцов. В результате зрение частично вернулось, однако специалисты полагают, что даже после окончания лечения женщина будет видеть хуже, чем прежде. Причиной заражения оказалась контактная линза, которую она не сняла на ночь.

В 2017 году сообщалось, что врачи обнаружили и достали из глаза британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Женщина объяснила, что списывала постоянный зуд на возраст и сухость в глазах.

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