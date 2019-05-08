Из жизни
 
Последние новости
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле
Искусственный интеллект научат шутить
Обнародованы фронтовые фотографии советских полководцев
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Самбурская со скандалом ушла из театра
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Советник Путина объяснил свои мысли об уроженцах Израиля и Донбассе
Новости партнеров

Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Шелби, штат Северная Каролина, в больницу поступила пациентка, которая забыла снять контактную линзу на ночь. В результате на поверхности ее глаза расплодились опасные бактерии, сообщает Forbes.

Когда женщина обратилась за медицинской помощью, на ее роговице имелась небольшая язва, вызванная заражением бактериями рода Pseudomonas. На следующий день она потеряла зрение, сохранив лишь восприятие света.

Добавление специального красителя, выявляющего бактерии, показало, что размер очага инфекции значительно увеличился. Теперь бактерии покрывали всю роговицу. Они пожирали ее, оставляя за собой белую омертвевшую ткань.

Пациентке назначили курс антибиотиков, а затем стероиды, чтобы уменьшить формирование рубцов. В результате зрение частично вернулось, однако специалисты полагают, что даже после окончания лечения женщина будет видеть хуже, чем прежде. Причиной заражения оказалась контактная линза, которую она не сняла на ночь.

В 2017 году сообщалось, что врачи обнаружили и достали из глаза британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Женщина объяснила, что списывала постоянный зуд на возраст и сухость в глазах.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How Sleeping With Contact Lenses Can Hurt Your Eyes, Graphic Pictures Show
Британка 28 лет прожила с линзой в глазу
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Другие материалы рубрики
Из жизни17:14 6 мая
Меган Маркл и принц Гарри

Дитя королевское

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
16:44 7 мая

Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки

18:58 7 мая

Россиянин попал в норвежскую тюрьму за ограбление банка на полярном острове

04:59Сегодня

Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
13:14 7 мая

Стали известны подробности о родах Меган Маркл

16:04 7 мая

Мужчина выловил рыбу с кольцом в желудке и решился на брак

20:48 7 мая

В Индии леопард растерзал мужчину

Из жизни00:03 5 мая
Ен Сук Юн

«Такое даже в кино не увидишь»

Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
09:27 7 мая

Пляски на похоронах закончились падением гроба

19:59 7 мая

Бедняки наелись деликатесным мясом страуса перед постом

07:01 7 мая

Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции (слева) и РОНА (справа)«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Советник Путина объяснил свои мысли об уроженцах Израиля и Донбассе
Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру
Шереметьево раскрыло причины возвращения SSJ-100 в аэропорт
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Что достанется победителю?
Появились новые доказательства сноса мечетей в Китае
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Сравнение главы Евросовета со Сталиным назвали отвратительным
Захваченных подростком во Франции заложников освободили
«Американцы уже готовят санкции»
 
Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Могилеве торжественно открыли перила
Порошенко захотел укрепить обороноспособность Украины
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100
В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине
Россия получит права на технологии Nokia
Родовое проклятие
 
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Водку с георгиевской ленточкой предложили запретить
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Пластик сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 проверят на токсичность
Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность
Суд смягчил наказание ловцу покемонов в российском храме
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Минобороны получит первый серийный Су-57
Искусственный интеллект научат шутить
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Дебют Усика в супертяжелом весе отменен
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
В Крыму посчитали возможным участие местных клубов в еврокубках
«Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов
Чемпион мира по хоккею покончил с собой
Панарина поманили в КХЛ пожизненным запасом бензина и матчами против тестя
Все материалы
Культура
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Сценаристы «Мстителей» объяснили появление шуток про ягодицы Капитана Америки
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
На шоу знакомств впервые свели двух бисексуалов и отправили на гомофобный остров
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Полураздетая блогерша в рекламе разозлила пользователей сети
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Федор Конюхов пересек океан
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
В Японии призвали не есть на ходу
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
В Индии леопард растерзал мужчину
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Toyota сделает для императора Японии лимузин-кабриолет
«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Россиян предупредили о скором подорожании жилья
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы