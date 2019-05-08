Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами

Киев должен разместить на границе с Россией ядерные заряды. Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

По его словам, ядерно-минные заграждения являются эффективным средством для «сдерживания российской агрессии и предотвращения полномасштабного вторжения». Он пояснил, что подобный метод использовала Германия в годы холодной войны.

Козий добавил, что Украина может свободно разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки. Однако эти работы должны проходить в условиях полной секретности, подобно Израилю с его ядерной программой — Тель-Авив никогда не подтверждал и не опровергал наличие в стране атомного оружия. Минусом Козий считает отсутствие на Украине ядерных полигонов и «безумные затраты» на разработку бомб.

В декабре 2018 года бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук рассказал, что у страны есть все возможности, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие.

5 декабря 1994 года лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали Будапештский меморандум, который фактически лишил Киев ядерного оружия.

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