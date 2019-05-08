Пассажирский самолет разбился в Азии

Пассажирский лайнер бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту города Янгон (Мьянма). Об этом сообщает Myanmar Times.

По предварительным данным, самолет Bombardier Dash 8 выскочил за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. Аэропорт и авиакомпания не предоставили официальной информации о пострадавших. Подробности инцидента также пока неизвестны.

Позже Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на представительство Бангладеша в Янгоне, что на борту лайнера находилось 17 пассажиров, 15 из которых получили травмы.

Ранее в мае самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. После происшествия 21 человеку понадобилась госпитализация, среди них не было серьезно пострадавших и детей.

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