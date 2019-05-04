В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте.

Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN. По данным телеканала, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. «Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду», — написал шериф Джексонвилла в Twitter.

В результате крушения никто не пострадал. Как видно из распространенных телеканалом WJXT кадров, пассажиры в спасательных жилетах эвакуировались на крылья приводнившегося лайнера. Рядом с самолетом находится пустой надувной спасательный плот.

— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 04 мая 2019, 02:59

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За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.

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