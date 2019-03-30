Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 737, следовавшим из Вашингтона в Сан-Франциско. После посадки в аэропорту лайнер ожидала команда спасателей, поскольку нескольким людям требовалась помощь врачей. В результате семь путешественников были госпитализированы.

Один из пассажиров рассказал, что вонь напоминала «запах топлива», и она только усилилась после того, как самолет вылетел из аэропорта.

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По его словам, некоторые путешественники жаловались на проблемы с дыханием и даже боль в груди. Он также добавил, что перевозчик пообещал покрыть медицинские расходы пострадавшим.

В марте лайнер авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился после того, как пассажиры пожаловались на сильный запах неизвестного происхождения в салоне. После посадки медики оказали помощь 12 пассажирам и членам экипажа. Четверо из них были госпитализированы.

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