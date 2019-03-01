Жуткая вонь в самолете привела к экстренной посадке и госпитализации пассажиров

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку после жалоб пассажиров на сильный запах неизвестного происхождения в салоне. Об этом сообщает Fox News.

Boeing 737-900 выполнял рейс Чикаго — Сиэтл, однако после того, как пассажирам и бортпроводникам стало нечем дышать, самолет приземлился в Миннеаполисе.

После посадки медики оказали помощь 12 пассажирам и членам экипажа. Четверо из них были госпитализированы.

Представители Alaska Airlines сообщили, что в ходе детальной диагностики и осмотра самолета источник запаха обнаружить не удалось. В результате рейс отменили и всех 144 пассажиров отправили в Сиэтл на других самолетах.

В январе несколько членов экипажа авиакомпании American Airlines были госпитализированы после того, как почувствовали странный запах на борту самолета. Незадолго до приземления в международном аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд все члены экипажа Airbus 320 пожаловались на вонь и плохое самочувствие. После посадки их направили в больницу.

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