Жуткая вонь на борту самолета привела к госпитализации членов экипажа

Пятеро членов экипажа авиакомпании American Airlines были госпитализированы после того, как почувствовали странный запах на борту самолета. Об этом сообщает Fox News.

Лайнер Airbus 320, перевозивший 137 пассажиров, прибыл в международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд из Филадельфии утром 11 января. Незадолго до приземления все члены экипажа, включая двух пилотов, пожаловались на плохое самочувствие и вонь в салоне.

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После посадки в качестве мер предосторожности сотрудников авиакомпании госпитализировали. Никто из пассажиров не пострадал. Воздушное судно пройдет техобслуживание. О причинах странного запаха на борту не сообщается.

В ноябре самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из города Бенкулу на острове Суматра в индонезийскую столицу Джакарта, задержали на час из-за жалоб пассажиров на невыносимую вонь на борту. Источником неприятного запаха оказался экзотический фрукт дуриан. По рассказам очевидцев, пассажиры покинули самолет и отказались возвращаться на места, пока экипаж не избавится от фруктов.

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