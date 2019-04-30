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Проблемный Boeing 737 MAX вновь поднялся в небо

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Проблемный Boeing 737 MAX вновь поднялся в небо для испытаний обновленного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Полеты совершаются в рамках подготовки самолета к сертификации. За последние две недели 737 MAX с обновленным ПО совершил 26 тестовых полетов, налетав в сумме 43 часа. Всего же с момента повсеместного прекращения эксплуатации данного типа самолетов Boeing провел в небе 246 часов в рамках 146 полетов.

По словам представителей компании, большинство эксплуатантов лайнера уже проверили обновленное ПО.

Ранее в апреле Boeing уже объявлял о завершении испытаний перед повторной сертификацией, но затем авиастроителю потребовались дополнительные летные испытания.

Ранее в апреле стало известно, что авиакомпания Flydubai — второй крупнейший заказчик самолетов Boeing 737 MAX — может отказаться от сделки в пользу Airbus A320neo. «Они дали мне возможность начать переговоры с Airbus, потому что, чтобы вы понимали, у нас до сих пор нет четкой даты возобновления полетов. Я ничего не могу с этим поделать», — заявил глава авиакомпании Flydubai шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум. Всего Flydubai заказал 250 самолетов. Больше (281 лайнер) заказал лишь американский лоукостер Southwest Airlines.

За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек. 157 из них погибли 10 марта в Эфиопии, когда самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Среди погибших были граждане 33 стран, в том числе трое россиян. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.

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