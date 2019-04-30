Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену

Авиакомпания Flydubai — второй крупнейший заказчик самолетов Boeing 737 MAX — может отказаться от сделки в пользу Airbus A320neo. Об этом сообщает The National.

«Они дали мне возможность начать переговоры с Airbus, потому что, чтобы вы понимали, у нас до сих пор нет четкой даты возобновления полетов. Я ничего не могу с этим поделать», — заявил глава авиакомпании Flydubai шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от размеров компенсации за простой уже приобретенных 14 самолетов данного типа. Flydubai наряду с Norwegian Air подали на Boeing в суд с требованием компенсировать финансовые потери, связанные с запретом на полеты 737 MAX.

Всего Flydubai заказал 250 самолетов. Больше (281 лайнер) заказал лишь американский лоукостер Southwest Airlines.

Boeing 737 MAX создавался в качестве ответа на Airbus A320neo. Он использует те же двигатели и близок к европейскому лайнеру по своим эксплуатационным характеристикам.

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В апреле американские авиационные власти получили новые жалобы на проблемный авиалайнер Boeing 737 MAX. Десять жалоб поступили в Комитет по транспорту от нескольких сотрудников Федерального управления гражданской авиации США, а также от сотрудников Boeing — как бывших, так и все еще работающих в компании.

Некоторые из обращений касались работы систем, сбои в которых, возможно, привели к крушению самолетов авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. Причина остальных жалоб не раскрывается.

За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек. 157 из них погибли 10 марта в Эфиопии, когда самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Среди погибших были граждане 33 стран, в том числе трое россиян. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.

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