Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве

Президент России Владимир Путин в День Победы присоединился к участникам акции «Бессмертный полк» в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс». Президент возглавил шествие с портретом отца-фронтовика.

По словам президента, он не знал заранее, получится ли у него присоединиться к шествию, и принял это решение в последний момент. «Это не было запланировано в моем графике. И мне бы не хотелось, чтобы мы то, что идет от сердца каждого человека и всего народа, было забюрокрачено» — сказал Путин. Он отметил, что выбрал фотографию отца, которая «была рядом» и «как и многие другие россияне, решил занять место в строю».

Участники шествия во главе с Путиным двигаются по Тверской улице по направлению к Красной площади. Президент принимает участие в акции «Бессмертный полк» пятый год подряд.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и других стран. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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