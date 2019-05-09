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На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

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Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада. Об этом сообщает местное издание «Между строк».

Организаторами перфоманса стали артисты Нижнетагильского цирка. В костюм фашиста в клетке был одет не только артист, но и четыре собаки.

Отмечается, что в прошлом году после парада также провели «пленного фашиста». Директор цирка Руслан Марчевский поделился, что это событие вызвало общественный резонанс, однако сам он не считает высмеивание фашизма чем-то плохим.

Помимо этого, артисты вывели на парад боевую конницу из 13 лошадей. Как отметил Марчевский, про погибших во время войны животных никто не вспоминает, однако это, по его мнению, неправильно.

«Одних лошадей во время войны, по официальным данным, погибло полтора миллиона. (...) А какой вклад они внесли: раненых вывозили, продукты доставляли, снаряжение доставляли. (...) Ну и, конечно, сколько людей они спасли, на себе вынесли», — сказал он.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов возмутился внешним видом некоторых приглашенных на парад Победы в Москве. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлены две молодые девушки, и поинтересовался, каким образом они смогли получить приглашения.

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