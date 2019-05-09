Певица поздравила россиян с Днем Победы танцем на шесте в пилотке и трусах

Instagram / Yaxana

Россиянка Оксана Яковлева, которая в октябре 2018 года, будучи женой подмосковного депутата, перекрыла МКАД для съемок своего клипа, записала поздравительное видео ко Дню Победы, на котором станцевала на шесте в пилотке, гимнастерке и трусах. Ролик опубликован в Instagram Яковлевой.

Танец она исполнила под песню «Смуглянка» Якова Шведова, звучавшую в фильме «В бой идут одни "старики"». «С Днем Победы!!! Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьей идем на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить», — говорится в подписи.

Видео на момент написания заметки набрало более восьми тысяч просмотров (у Яковлевой в Instagram — почти 30 тысяч подписчиков) и множество комментариев, как рассерженных, так и в защиту певицы.

В другом видео, опубликованном 9 мая, Яковлева вместе с подругами мчится по улице в машине без крыши и кричит: «Девочки, берегите пилотки!»

Фото опубликовано @yakovleva.ksana

В октябре 2018 года Яковлева перекрыла МКАД для съемок клипа. Ее привлекли к административной ответственности. Ее супруг Алексей Яковлев ранее был подмосковным депутатом. 2 апреля 2019 года он заявил, что уходит из политики, потому что «разочарован сложившейся ситуацией».

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