К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана

В Киеве к шествию «Бессмертного полка» присоединились люди с портретами порноактрисы, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана, пишет украинское издание Gordon.ua.

На опубликованных фотографиях видно, как мужчина с цветами несет прикрепленный к селфи-палке отфотошопленный снимок порноактрисы Саши Грей в гимнастерке и пилотке. В подписи под портретом она названа санитаркой «Олександрой Сiрко». На других фото можно заметить отретушированные портреты персонажа «Стражей Галактики» Грута, Локи из франшизы Marvel и других вымышленных ветеранов.

Как рассказал в Facebook журналист Владислав Красинский, собравшиеся скандировали лозунги «Север помнит», «Армия, мова, Танос», «Валар моргулис» и другие. Он отметил, что присоединиться к шествию «Бессмертного полка» удалось не всем.

Отмечается, что акция называлась «Бессмертный грут» и была заранее анонсирована в Facebook. «Бить пропагандистов — это добавлять им плюсов, делать картинку для Кремля. Высмеять их, десакрализировать, наглядно продемонстрировать их ничтожность — гораздо эффективнее», — говорилось в анонсе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что победа во Второй мировой войне — не повод «водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру» и рассказал, что украинцам удалось дистанцироваться от «кремлевского "победобесия"».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!