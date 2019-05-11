Появились подробности о картинах Айвазовского на затонувшем пароходе

На борту затонувшего парохода «Генерал Коцебу» обнаружены десять картин, которые написал маринист Иван Айвазовский. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на руководителя экспедиции «Нептун» Романа Дунаева.

«Корабль “Генерал Коцебу” одним из первых открывал прохождение по Суэцкому каналу и специально, чтобы запечатлеть этот исторический факт, на корабль был командирован Иван Айвазовский. Он рисовал прохождение “Коцебу” и всех остальных кораблей в Египте через Суэцкий канал», — пояснил Дунаев. Ссылаясь на исторические данные, руководитель экспедиции рассказал, что художник часто дарил экипажам кораблей свои картины и зарисовки. Вероятно, речь идет о коллекции картин.

Также Дунаев добавил, что подъем полотен со дна моря начнется в июне, процесс может занять несколько месяцев. «Чтобы понять, целы картины или нет, нужно убрать весь ил. Потому что пока мы видим только оголовки рамок», — уточнил глава экспедиции.

Картина, предположительно написанная Иваном Айвазовским, была обнаружена во время подъема парохода 11 мая. Всего найдено около 10 фрагментов полотен разных художников. Их подъем приостановлен, так как есть опасность повреждения картин.

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