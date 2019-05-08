Со дна Черного моря поднят истребитель СССР

Спасатели Черноморского флота подняли фрагменты затонувшего самолета И-16 у мыса Херсонес в Крыму, где он был обнаружен в апреле. Об этом сообщает «Говорит Москва».

От машины сохранился двигатель, винт и основы крыльев. Остов истребителя находился на глубине 11 метров. Самолет был сбит в 180 метрах от берега во время Великой Отечественной войны.

И-16 — советский одномоторный истребитель, разработанный Опытным конструкторским бюро советского авиаконструктора Николая Поликарпова в 1930-х годах. Использовался Военно-воздушными силами СССР в боях до 1944 года, несмотря на моральное устаревание. Также находился на вооружении в Испании, Монголии и Китае.

Накануне, 7 мая, Минобороны России опубликовало материалы, посвященные освобождению Севастополя 9 мая 1944 года. Среди них — разведданные с описанием разрушений в районах вблизи Севастополя и в самом городе, результаты выполнения боевых задач подводными лодками, схема оборонительных сооружений наземной группировки противника и базирования авиации, фотографии освобожденного Севастополя и другие документы.

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