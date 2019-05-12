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Возбуждено дело о гибели двух человек от взрыва газа

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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве бытового газа в поселке Чистоозерный Ростовской области, сообщает «Интерфакс».

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают жильцов, в газоснабжающей организации проходит выемка документов.

По данным следствия, 12 мая в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел хлопок бытового газа. Погибли девочка 2010 года рождения и мужчина 1990 года рождения. Еще два человека госпитализированы.

Пострадавшие при взрыве получат материальную помощь из областного бюджета, говорится на сайте правительства Ростовской области. Взрыв повредил семь квартир, три из них разрушены.

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