Опубликовано видео с места взрыва газа в Ростовской области

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области. Запись предоставлена МЧС России.

На кадрах видно, что второй этаж дома сильно поврежден. Обвалилась кровля и стены. Как сообщили в местном отделении МЧС, здание может полностью обрушиться после взрыва, из-за чего сотрудникам трудно вести спасательные работы. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации. На месте продолжают работать более ста спасателей.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая. В результате погибли два человека, в том числе девятилетняя девочка. Двое пострадавших госпитализированы.

Как сообщала пресс-служба МЧС, под завалами могут находиться люди. Кровля упала на две квартиры, в которых зарегистрировано девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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