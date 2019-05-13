Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века

Британский журналист Брайан Уолден (Brian Walden), автор первого интервью Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании, скончался в возрасте 86 лет. Как сообщили близкие телеведущего изданию The Guardian, он умер 9 мая в своем доме на острове Гернси. В СМИ данная информация была обнародована через несколько дней.

Наибольшую известность Уолдену принесла работа ведущим политической телепередачи Weekend World на канале ITV. Однако первоначально он долгое время был депутатом британского парламента. Лишь в 1977 году, спустя больше 10 лет политической карьеры, Уолден решил стать журналистом и работать на телевидении.

В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века. Одним из секретов успешности его диалогов с политиками считали прошлый опыт работы в парламенте — он понимал, как именно нужно задавать вопросы. Тэтчер после избрания на пост премьера дала свое первое интервью именно ему. Позже у Уолдена было еще несколько интервью с политиком.

По мнению журналиста, самым приятным человеком, у которого он брал интервью, был 40-й президент США Рональд Рейган. «Это был не надуманный образ. Он и правда был просто очень хорошим, добродушным парнем. Он знал далеко не все, но знал определенные основы и разделял взгляды рядовых американцев», — рассказал Уолден в 2005 году в интервью «Би-би-си».

Журналиста долгое время считали поклонником Тэтчер, однако сам он не соглашался с такой формулировкой. Ведущий лишь подчеркивал значимость бывшего британского премьера для страны и важность перемен при ее правительстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!