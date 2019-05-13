Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Китай обвалил американские биржи
Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста
Осужденный за изнасилование вскрыл себе вены из-за издевательств в колонии
Медведева описала Загитову одним словом
Россию охватили лесные пожары
В Ливане связали взрывы в порту ОАЭ с американскими самолетами
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Женщина обнаружила загадочное существо на заднем дворе
Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского
Новости партнеров

Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века

Перейти в «Мою Ленту»

Британский журналист Брайан Уолден (Brian Walden), автор первого интервью Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании, скончался в возрасте 86 лет. Как сообщили близкие телеведущего изданию The Guardian, он умер 9 мая в своем доме на острове Гернси. В СМИ данная информация была обнародована через несколько дней.

Наибольшую известность Уолдену принесла работа ведущим политической телепередачи Weekend World на канале ITV. Однако первоначально он долгое время был депутатом британского парламента. Лишь в 1977 году, спустя больше 10 лет политической карьеры, Уолден решил стать журналистом и работать на телевидении.

В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века. Одним из секретов успешности его диалогов с политиками считали прошлый опыт работы в парламенте — он понимал, как именно нужно задавать вопросы. Тэтчер после избрания на пост премьера дала свое первое интервью именно ему. Позже у Уолдена было еще несколько интервью с политиком.

По мнению журналиста, самым приятным человеком, у которого он брал интервью, был 40-й президент США Рональд Рейган. «Это был не надуманный образ. Он и правда был просто очень хорошим, добродушным парнем. Он знал далеко не все, но знал определенные основы и разделял взгляды рядовых американцев», — рассказал Уолден в 2005 году в интервью «Би-би-си».

Журналиста долгое время считали поклонником Тэтчер, однако сам он не соглашался с такой формулировкой. Ведущий лишь подчеркивал значимость бывшего британского премьера для страны и важность перемен при ее правительстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Brian Walden, former MP and TV broadcaster, dies aged 86
Walden's secret ingredient for power
Ларри Кинг прокомментировал слухи об остановке сердца
Уволенная за расизм американская журналистка получила многомиллионные выплаты
Журналист взял интервью у серийного убийцы и разъярил зрителей
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0212 мая

«Я думал, что видел все»

Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
18:50Сегодня

Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

19:22Сегодня

Владелец «Голоса» отреагировал на новости о требовании мужа Алсу

15:25Сегодня

Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко

Интернет и СМИ00:07 6 мая

«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»

Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
13:01Сегодня

Пользователи сети оправдали отказавшегося от своей матери богача

20:19Сегодня

Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни

13:46Сегодня

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Интернет и СМИ05:1110 мая

«Я хотел кровушки»

За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко
10:41Сегодня

Реклама с неаппетитной едой возмутила пользователей сети

18:00Сегодня

Шнуров раскритиковал россиян за внимание к конкурсу «Голос. Дети»

17:3012 мая

Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье

Россия
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Россию охватили лесные пожары
«Положишь находку в карман — и уже не жилец»
 
Бывший российский губернатор пожаловался на «пустоту вокруг»
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Великобритания сменит посла в России
Определен источник финансирования стены Трампа
Лавров поделился ожиданиями от встречи с Помпео
Россия призвала обе Кореи к ядерному разоружению
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Любители животных превратились в головорезов»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Не хуже Бандеры
Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского
Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Все материалы
Экономика
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Шерлок Холмс попал на деньги
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Производителя Sukhoi Superjet-100 возглавил Анатолий Сердюков
Все материалы
Силовые структуры
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом
Сергей Зверев случайно раскрыл запретную зону у Кремля
Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео
Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Apple прекратит поддержку iPhone SE
Раскрыты первые получатели С-350
Су-57 получит «умную бомбу»
Британцы признали преимущества советских танков перед Chieftain
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» упустил заветный трофей, несмотря на победу
Медведева описала Загитову одним словом
Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Советская олимпийская чемпионка погибла в ДТП
Появились подробности задержания Емельяненко
Все материалы
Культура
А мы — ангелы
Австралиец всю жизнь снимал голых женщин и познал истинную красоту
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
Мертвый сезон
Семь лучших детективов и триллеров весны
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
На промо-кадре «Игры престолов» у Джейме Ланнистера обнаружили новую руку
Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul
Софи Тернер раскрыла правду о появлении кофейного стакана в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Шнуров раскритиковал россиян за внимание к конкурсу «Голос. Дети»
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Актриса вышла в свет в пакетах с мусором
Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci
Названа самая модная вещь в мире
Мусульманская вещь впервые попала в список самых популярных в мире
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
Тонущий мальчик пробыл 25 минут под водой и выжил
Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла
Официант вернул не оставившей чаевых клиентке чек на полмиллиона долларов
Все материалы
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche
Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover
Все материалы
Дом
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
В Москве начали отключать горячую воду
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы
Все материалы