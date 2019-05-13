Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем с давлением в кабине пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что самолет успешно сел в московском аэропорту. Никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее 13 мая сообщалось, что SSJ-100, вылетевший в 01:59 по московскому времени, на 23-й минуте полета развернулся над Владимиром и вернулся в аэропорт вылета.

10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — 5.

Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорту отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.

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