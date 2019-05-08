Отменены еще два рейса SSJ-100

Отменены еще два рейса «Аэрофлота», которые должны были выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) 8 мая, пишет «Коммерсантъ». Это перелеты по маршруту Москва — Пермь и обратно (SU1392 и SU1393 соответственно).

Ранее в этот же день был задержан рейс из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск (SU1388), который также должен выполнить SSJ-100. Судя по данным онлайн-табло, отправление намечено на 17:00, первоначально было указано время 13:55. Помимо этого, был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву (SU1157), сообщалось, что причиной стала заевшая педаль в SSJ-100.

Ночью и утром 8 мая были задержаны еще два рейса «Аэрофлота» с SSJ-100 — в Ригу и Минск.

Задержки и отмены рейсов, которые должны выполнять SSJ-100, приобрели массовый характер после авиакатастрофы с одним из самолетов этого семейства в Шереметьево 5 мая. Вечером того дня Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», отправившийся из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, после которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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