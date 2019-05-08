Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. Пассажиры отправились другими рейсами. Об этом в среду, 8 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.

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По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль.

Ранее 8 мая сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево на два с половиной часа задержали вылет SSJ-100 в Ригу. Пассажиры почувствовали запах гари, в салоне началась паника, людей вывели. Проверка не обнаружила неисправности у самолета.

5 мая SSJ-100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся после аварийной посадки в Шереметьево. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.

По данным «Ленты.ру», в обивке самолета мог использоваться несертифицированный пластик.

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