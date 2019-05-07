Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог не пройти натурные испытания. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Воздушное судно проходило компьютерное моделирование, однако в настоящее время у следствия нет данных, что состоялись испытания, подтверждающие прочность данной модели на случай крушения», — рассказал он.

По его словам, к таким мерам могли прибегнуть в целях экономии.

Натурное испытание — обязательный этап сертификации транспортных средств, в том числе краш-тест, после которого эксперты изучают характер разрушений.

Ранее стало известно, что в сгоревшем SSJ-100 мог использоваться несертифицированный пластик. Источник «Ленты.ру» пояснил, что материал, использующийся в отделке и обивке самолета, должен быть устойчивым к горению относительно длительное время и даже при пожаре не должен выделять токсичный дым.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

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