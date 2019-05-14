Грузовик с гексогеном попал в аварию в России

Два КамАЗа столкнулись на окраине Нижнего Новгорода в Автозаводском районе. Один из них перевозил взрывоопасный гексоген для одного из местных предприятий, второй — цветные металлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел на Первомайской улице.

«ДТП незначительное, никто не пострадал. Машины, можно сказать, соприкоснулись», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавших нет, взрывчатка не сдетонировала.

Правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев.

Гексоген — мощное взрывчатое вещество, используется при производстве боеприпасов и для взрывных работ в промышленности, а также как компонент топлива для некоторых ракетных двигателей.

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