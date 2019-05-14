Провал в земле глубиной в пять этажей образовался рядом с домом россиян

Жители Тульской области сняли на видео огромный провал в земле, образовавшийся в 20 метрах от жилого дома в селе Дедилово. Запись опубликовал «Центр 71».

На кадрах видна огромная яма, с одной стороны огороженная белой лентой. На заднем плане заметны побеленные деревья и теплица.

Издание отмечает, что диаметр ямы — около 15 метров, глубина — более 30. Она образовалась 8 мая, и за неделю вокруг нее появились трещины, которые могут спровоцировать расширение провала.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии РИА Новости сообщили, что проводится проверка и выясняются причины провала грунта. В областном Минприроды агентству уточнили, что глубина ямы составляет 15 метров, специалисты мониторят ситуацию и отслеживают признаки расширения провала, которых пока нет.

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