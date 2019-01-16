Несколько автомобилей провалились в яму с кипятком

При прорыве теплотрассы в Московском районе Санкт-Петербурга образовалась промоина, куда провалились несколько автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей «Теплосетей Санкт-Петербурга».

В компании сообщили, что владельцам машин будет возмещен ущерб, так как ответственность «Теплосетей Санкт-Петербурга» застрахована. Число автомобилей, поврежденных при коммунальной аварии, не уточняется.

Фотографии происшествия опубликовали в соцсетях местные жители. На снимках видно, что в промоине оказались как минимум два легковых автомобиля. Также сообщается, что один из пострадавших получил ожоги ног. Официально эта информация не подтверждается.

В сентября 2018-го сообщалось, что в петербургском антикафе «Типичный Питер» в Адмиралтейском районе обнаружили тела двоих молодых мужчин, плавающие в кипятке, хлынувшем из прорвавшейся трубы горячего водоснабжения. Из-за этой коммунальной аварии во дворе дома, в котором находится заведение, образовалась промоина, куда провалились две машины.

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