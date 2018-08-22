Ассенизаторская машина ушла под землю на глазах у водителя в Татарстане

Ассенизаторская машина провалилась под асфальт в Елабуге (Татарстан). Водитель успел выйти из кабины, сообщает Telegram-канал HuePub и публикует видеозапись случившегося.
Как отмечает «Татар-Информ», грузовой автомобиль упал в канализационную насосную станцию. «Бетонная плита, которой была закрыта КНС, сдвинулась, в результате машина наполовину провалилась в яму. Водитель не пострадал, машина, думаю, также не сильно пострадала. Вытаскивать транспорт будет предприятие, которому он принадлежит», — пояснил заместитель начальника городской пожарной части № 75 Александр Потанин.
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