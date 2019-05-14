Производитель гербицида заплатит двум заболевшим раком миллиарды долларов

Суд Сан-Франциско (штат Калифорния, США) обязал немецкий Bayer выплатить более двух миллиардов долларов заболевшей раком супружеской паре. Об этом сообщает Reuters.

Элва Пиллиод с супругой утверждают, что у них обнаружили лимфому из-за применения популярного гербицида Roundup. Суд пришел к выводу, что компания-производитель Monsanto, купленная концерном в 2018 году, не проинформировала покупателей о возможном канцерогенном эффекте опасного для растений продукта, а также препятствовала исследованиям о канцерогенности соединения.

Bayer отвергает обвинения, утверждая, что действующее вещество гербицида — глифосат — безвредно для человека. Юристы компании пообещали обжаловать судебное решение. Всего против Monsanto в США зарегистрировано около 14 тысяч исков.

Глифосат впервые применялся в качестве гербицида в 1974 году. Его использование в сельскохозяйственной промышленности резко возросло с середины 2000-х годов, когда была введена практика применения гербицидов незадолго до сбора урожая. В результате зерновые культуры в настоящее время могут содержать больше токсичных веществ, чем раньше.

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