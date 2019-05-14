Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Персонал обвинили в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Таблетки были обнаружены московской таможней в почтовом отправлении 17 апреля. В ходе экспертизы выяснилось, что в партии лекарств содержится наркотическое средство — производное эфедрона (меткатинона) массой 45,60 граммов, пишет издание.

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Отмечается, что сейчас в СИЗО находятся двое фигурантов дела: создатель интернет-магазина Самир (фамилия не указана по просьбе адвокатов) и его мать Татьяна. Предъявлено ли обвинение третьему сотруднику онлайн-магазина, администратору сайта Николаю, не уточняется. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что двух жительниц Оренбургской области признали виновными в контрабанде сильнодействующих веществ после того, как они заказали препарат для снижения веса из Казахстана. Обвиняемые заказали и оплатили через интернет средство, содержащее в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой не менее 33 грамма.

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