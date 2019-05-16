Фестиваль Alfa Future People объявил имена новых участников

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People объявил имена новых участников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году на мероприятии впервые появится deep-сцена, на которой выступят такие иностранные музыканты, как Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen, Alex Niggemann и Brita Unders. Россию представят DJ List и дуэт Simple Symmetry.

На фестивале также впервые организуют trance-сцену. Общее количество площадок вырастет до семи.

Ранее сообщалось, что программу мероприятия дополнили нидерландский продюсер и композитор Ferry Corsten, британский драм-н-бэйс-музыкант Aphrodite, диджей из Голландии Don Diablo и EDM-артист с гватемальскими корнями Carnage. На фестивале также выступят Coone, Showtek, Camo&Crooked, Cesqeaux и Jeffrey Sutorius, известный как Dash Berlin.

Шестой Alfa Future People пройдет в поселке Большое Козино Нижегородской области с 16 по 18 августа. Билеты можно приобрести на сайте.

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