Мужчина вышел из автомобиля и врезался в автобус

В Лондоне выходившего из такси мужчину едва не сбил автобус. Видеозапись произошедшего опубликовало агентство Reuters.

Инцидент произошел в понедельник, 15 мая. На записи видно, как пассажир выходит из такси посреди проезжей части и переходит дорогу, не смотря по сторонам. В этот момент появляется автобус, с которым сталкивается мужчина. Водителю удалось вовремя сбросить скорость и остановить машину, чтобы не сбить пешехода. Тот отделался легким испугом и продолжил свой путь.

Один из таксистов отметил, что за свой многолетний опыт нечасто сталкивался с подобными ситуациями.

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