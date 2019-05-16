Личные данные тысяч российских туристов слили в интернет

В сети в открытом доступе обнаружили базу данных сервиса «Слетать.ру», где хранилась информация о тысячах российских путешественников. Об этом основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал «Коммерсанту».

По словам Оганесяна, в базе данных были логины и пароли нескольких сотен туристических агентств. С ними любой человек мог получить доступ к паспортным данным туристов, информации о билетах и совершенных транзакциях. Кроме того, там было около 11,7 тысячи e-mail адресов клиентов.

В сервисе «Слетать.ру» и Ассоциации туроператоров России (АТОР) комментариев не предоставили.

В апреле специалисты DeviceLock проанализировали облачные базы данных Рунета и пришли к выводу, что более 52 процентов из них имели возможность неавторизованного доступа, а часть из них — уже были взломаны хакерами. В них нашли личные данные россиян, в том числе адреса проживания, контактные телефоны и паспортные данные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru