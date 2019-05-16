Школьница записала видео с критикой ислама и разгневала взрослых

Карьера YouTube-блогера под ником Soph оказалась под угрозой после реакции журналистов на видео, где она критикует ислам. Сотрудники издания BuzzFeed News обнаружили ролик и призвали видеохостинг проверить аккаунт 14-летнего подростка.

Сообщается, что проживающая в Сан-Франциско девушка стала звездой среди конспирологов, расистов и ультраправых. В последнем видео она рассуждала об исламе, предвзятости американских компаний к правым взглядам и привычке людей менять свое мнение. В комментариях многие пользователи положительно отзывались о творчестве подростка.

Сотрудники BuzzFeed подчеркнули, что такие высказывания из уст ребенка вызывают беспокойство. Популярность блога в сети также удивила их.

В ответ платформа YouTube запретила девочке загружать ролики в течение недели и удалила видео, в котором Soph угрожала главе YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki). Остальные ролики остались доступными на канале. Ранее видеохостинг запретил комментарии к роликам Soph.

Позднее автор статьи Джо Бернстайн (Joe Bernstein) заявил в Twitter, что последний ролик Soph, в котором она критиковала ислам, также удалили. Это произошло через несколько часов после публикации статьи. При переходе по ссылке на видео сообщается, что оно было удалено «за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Ранее издание The Verge сообщило, что видеохостинг YouTube находится в глубоком кризисе. В последнее время компания стала отказываться от независимых авторов и их контента, предпочитая более традиционные форматы со знаменитостями, напоминающие телевизионные.

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