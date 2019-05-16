Обвиненный в зверствах сомалийский полковник устроился таксистом в США

Водителя сервисов такси Uber и Lyft в американском штате Вирджиния опознали как бывшего полковника сомалийской армии Юсуфа Абди Али, обвиняемого в многочисленных военных преступлениях, передает CNN.

Журналисты издания провели расследование и отыскали Али, после чего воспользовались его услугами. На видео, снятом скрытой камерой, он рассказывает о том, как легко ему было устроиться водителем Uber. Сообщается, что мужчина работал таксистом в течение полутора лет и имел рейтинг в 4,89 из 5. После публикации компания запретила ему работать.

Теперь ему предъявлены обвинения в суде штата: другой выходец из Сомали обвиняет его в том, что в 1988 году Али, которого тогда якобы называли «Полковник Ворона», пытал его в ходе допроса, а затем подстрелил и бросил умирать. Али отрицает все обвинения, его адвокат называет их политически мотивированными.

В 2016 году CNN уже находила сомалийца: тогда он работал охранником и вскоре после выхода сюжета с его участием был уволен.

Али считают ответственным за пытки, казни и убийства по меньшей мере 100 человек в ходе гражданской войны в Сомали в 1980-х годах. Очевидцы его преступлений в 1992 году рассказали журналистам канала CBS, что, командуя подразделением армии диктатора Мохаммеда Сиада Барре, он пытал гражданских и сжигал пленников заживо.

После этих обвинений Али мигрировал из Канады в США. Как отмечает издание, он вряд ли будет наказан: Международный уголовный суд возник уже после гражданской войны в Сомали, а судебная система этой африканской страны слишком несовершенна, чтобы добиться справедливости в вопросе военных преступлений.

В 2017 году водитель Uber в Ливане изнасиловал и убил британского дипломата Ребекку Дайкс. В ходе расследования выяснилось, что до того, как попасть на работу в Uber, он дважды сидел в тюрьме.

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