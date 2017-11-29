В США узнали о найме Uber бывших сотрудников ЦРУ для шпионажа

Компания Uber, предоставляющая услуги по вызову такси, нанимала бывших сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), чтобы шпионить за своими конкурентами и выведывать их коммерческие тайны. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Так рассказал в суде бывший менеджер по безопасности Uber Ричард Джейкобс. Он выступал на слушании по делу о краже технологий, в которой компанию обвиняет разработчик беспилотных автомобилей Waymo. По словам свидетеля, слежка осуществлялась за рубежом.

Канал уточняет, что Джейкобс работал в Uber до 2016 года, а затем его уволили. Его адвокат позже представил 37-страничный документ, в котором подробно излагалось, как команда агентов, нанятая Uber, осуществляла свою незаконную деятельность.

После выступления менеджера Waymo попросило суд отложить слушания по существу, которые должны были начаться в следующий понедельник, чтобы у компании была возможность собрать больше доказательств.

Иск Waymo был подан в начале 2017 года. Она требовала от Uber прекратить разработку собственного беспилотного автомобиля, утверждая, что ранее работавший в Google Энтони Левандовски передал сервису такси около 14 тысячи конфиденциальных файлов.

Uber работает в 570 городах почти в 70 странах. По итогам 2016 года компания получила скорректированный убыток в размере 2,8 миллиарда долларов.