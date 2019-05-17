«Пятерочка» изменится

Холдинг X5 Retail Group объявил об изменении формата одной из своих торговых сетей — «Пятерочки». Первый обновленный магазин открылся в московском Зеленограде, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новый ребрендинг происходит спустя шесть лет после предыдущего, который помог «Пятерочке» увеличить рост выручки и привлечь новых покупателей.

Основное изменение заключается во внедрении удобной навигации для покупателей. Кроме этого, во всех новых магазинах будут собственные пекарни, а полки с овощами и фруктами будут индивидуально подсвечиваться, чтобы демонстрировать покупателям их свежесть.

Руководство «Пятерочки» намерено сделать акцент на атмосфере своих магазинов и за счет этого конкурировать с другими торговыми сетями, рассказал глава ретейлера Сергей Гончаров принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

«Пятерочка» входит в холдинг X5 Retail Group наравне с сетями «Перекресток» и «Карусель». По состоянию на конец 2018 года, под его управлением находилось 14,4 тысячи магазинов по всей России.

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