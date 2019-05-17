Актер фильма «Метро» отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»

Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается сниматься в западных фильмах. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

Артист заявил, что ему часто предлагают принять участие в иностранных картинах, но он не хочет работать в таких проектах. «Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских», — пояснил он.

Отмечается, что 53-летний артист уже снимался в зарубежных кинолентах. Так, в 2014 году он вместе с Константином Хабенским появился в фильме Кевина Макдональда «Черное море». Главную роль в нем сыграл Джуд Лоу.

Сергей Пускепалис является заслуженным артистом России, а также художественным руководителем МХАТ имени Горького по творческой работе. Он известен по таким работам, как «Метро», «Как я провел этим летом», «Битва за Севастополь», «Мой парень — ангел», «Ледокол», «Сибирь. Монамур» и «Простые вещи».

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