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Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла поймать пивного вора

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Вуди Харрельсон

Полиция Нью-Йорка использовала фотографию актера Вуди Харрельсона, чтобы поймать мужчину, укравшего пиво. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что кадры, полученные с камеры видеонаблюдений на месте преступления оказались слишком размытыми, поэтому их нельзя было использовать для поиска преступника. При этом полицейские обратили внимание на его внешнюю схожесть с Харрельсоном. После этого они решили скачать снимок в высоком разрешении с изображением знаменитости и загрузить его в систему распознавания лиц. В итоге они обнаружили несколько возможных совпадений и смогли задержать вора.

Вуди Харрельсон — американский актер, продюсер и трехкратный номинант на премию «Оскар». Наибольшую известность ему принесли такие фильмы, как «Прирожденные убийцы», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Иллюзия обмана», «Семь психопатов» и «Народ против Ларри Флинта». Он также снимался в сериалах «Настоящий детектив», «Крученый город» и «Фрейзер».

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