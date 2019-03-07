Сыгравший гитариста в «Школе рока» актер оказался похитителем гитар

Актера Джои Гейдоса-младшего, исполнившего роль гитариста в фильме «Школа рока», арестовали за кражу гитар. Об этом сообщает NBC.

Как утверждает полиция штата Флорида, за последние пять недель он похитил сразу несколько дорогих музыкальных инструментов в разных городах. Так, в Норт-Порте он попросил опробовать гитару Epiphone Prophecy Les Paul стоимостью 800 долларов, а затем сбежал, так и не заплатив.

Камера, установленная магазине Troll Music, зафиксировала, как артист ходит по помещению с инструментом в руках. Видео опубликовала полиция города Венис в своем Twitter-аккаунте.

В настоящее время Джои Гейдосу-младшему 27 лет. Он снялся в комедии Ричарда Линклейтера «Школа рока» в 2003 году. Это была первая и последняя роль в его актерской карьере.

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