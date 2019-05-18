Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре

Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны. Об этом сообщает официальный Twitter коллектива.

Предполагается, что около спички можно будет встретиться с другими поклонниками коллектива, послушать новый альбом и выиграть билеты на концерты группы.

На сайте группы указано, что грузовик с огромной спичкой должен посетить девять городов, среди которых немецкие Берлин, Гамбург, Дармштадт, Мюнхен и Дрезден, а также австрийская Вена, нидерландский Апельдорн, бельгийский Брюссель и Катовице в Польше.

Ранее в мае сообщалось, что новый альбом Rammstein слили в сеть еще до официального релиза.

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