Rammstein выпустили клип со сношающейся с радиоприемником женщиной

Youtube / Rammstein Official

Немецкая группа Rammstein выпустила клип на песню Radio. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 26 апреля.

Действие музыкального видео разворачивается в Германии 1920-1930-х годов, где немки молятся на радиоприемниками, совершают с ними действия сексуального характера и кормят их грудью. Все это время за ними следят полицейские. В середине ролика женщины выходят на улицы протестовать с плакатами «Мое радио принадлежит мне» и «Ультракороткие волны для всех».

В марте клип Rammstein на песню Deutschland был раскритикован в Германии. В музыкальном видео артисты в частности предстали в роли узников нацистского концлагеря, которые стоят на эшафоте.

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