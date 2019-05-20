В ООН предупредили об опасности «ядерного гроба» США

Радиоактивные отходы, образовавшиеся в ходе испытаний ядерного оружия в США, могут попадать в Тихий океан. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Fox News.

Речь идет о радиоактивной свалке на острове Ранит в составе атолла Эниветок, где с 1948 по 1958 годы устраивались ядерные взрывы, а позднее — свозилась зараженная почва после других испытаний. По словам Гутерриша, в настоящее время хранящийся там радиоактивный шлам может просачиваться в море.

Залитый бетоном кратер с радиоактивными отходами прозвали «ядерным гробом». Построенный в 1970-х годах, цементный купол толщиной в 43 сантиметра был запланирован как временная мера, однако позднее власти США признали сооружение достаточно надежным для длительного хранения отравленной почвы.

Президент Маршалловых островов Хильда Хайн предупредила Гутерриша, что в куполе уже образовались трещины, а в случае сильного тропического циклона он может полностью разрушиться.

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