В американской школе нашли ядерное топливо

В американской школе в штате Огайо был найден обогащенный уран, нептуний-237 и плутоний, после чего учреждение закрыли до конца учебного года. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в деревне Пайктон. Найденные вещества радиоактивны, и их длительное воздействие может вызвать рак. В средней школе учатся около 320 учеников.

В настоящий момент чиновники пытаются определить источник загрязнения и установить его масштабы. Сообщается, что не исключено более длительное закрытие школы. «Мы не собираемся рисковать чьим-то ребенком», — сказал директор местного школьного округа.

Некоторые местные жители предположили, что источником заражения может быть соседний Портсмутский газодиффузионный завод в двух милях (3,2 километра) от школы. Ранее на этом объекте производился обогащенный уран, в том числе оружейный уран для программы атомной энергии Соединенных Штатов. Обогащение урана на площадке закончилось в 2001 году.

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