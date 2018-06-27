Найден способ спасти школьников от исламизма и фрексита

Во Франции власти нашли способ предупредить увлечение подростков исламизмом и евроскептицизмом. Для этого в начальной школе введут уроки патриотического воспитания, сообщает The Telegraph.

Дети с малых лет будут учить гимн страны, а также знать «устои Евросоюза».

Изменение школьной программы должно предупредить увлечение детей, родившихся в семьях иммигрантов из бывших французских африканских колоний, идеями исламизма, когда те достигают подросткового возраста. Кроме того, меры должны предостеречь подростков от евроскептицизма и идеи выхода Франции из ЕС — фрексита.

По словам министра образования Жан-Мишеля Бланкера, помимо заучивания «Марсельезы», школьники должны будут знать значение цветов французского флага, а также национального девиза Французской Республики — «свобода, равенство и братство».

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Нововведения вступят в силу с осени 2018 года.

Заучивание гимна было введено в учебную программу начальных школ в 2005 году, однако, как пишет газета, новые предписания более детальны и конкретны. К шести годам дети должны будут узнавать «Марсельезу», французский триколор и понимать, что День взятия Бастилии — главный национальный праздник.

К восьми годам от школьников будут ожидать знания гимна наизусть, а также знания другого символа Республики, олицетворения национального девиза — Марианны. По окончании младшей школы, у детей должно сформироваться понимание французской демократии и важности подчинения законам.

Однако не все считают такой способ патриотического воспитания правильным. Глава союза учителей Клэр Крэппер отметил, что действия правительства — «желание дать гражданам понять, что страна пытается вернуться к здравому смыслу».

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