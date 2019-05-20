Финал «Игры престолов» растащили на мемы

Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы. Поклонники саги не пришли к единому мнению по поводу финала сериала.

Далее следуют спойлеры к заключительному эпизоду восьмого сезона «Игры престолов».

Фанаты неоднократно предполагали, что название серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, по которой снята часть сезонов сериала, будет упомянута в финальной серии. Сэмвелл Тарли действительно приносит книгу с таким названием Тириону Ланнистеру в эпилоге последнего эпизода.

Многие поклонники удивились тому, что в итоге королем по сюжету становится Брандон Старк. Один из пользователей пошутил по этому поводу: «Когда ты ничего не сделал в рамках совместного проекта, но все равно получил пятерку».

Некоторые зрители были рады, что Санса Старк выжила, пройдя через множество мучений и страданий. При этом в финале она не только стала Королевой Севера, но и сохранила независимость региона от Семи королевств.

— mir. sansa stark warrior (@adamskylo) 20 мая 2019, 01:58

Высказывание Тириона про Брана Старка некоторым показалось не совсем корректным. Один из пользователей пошутил, как могла отреагировать Арья Старк, у которой был не менее сложный и интересный путь по сюжету, чем у Брандона.

Одна из пользовательниц отметила, как похорошел актер, играющий Робина Аррена. По сюжету его мать, Лиза, продолжала кормить Робина грудью даже когда он стал подростком.

Далеко не все фанаты были в восторге от того, что Джейме Ланнистер уехал из Винтерфелла от Бриенны Тарт, к своей сестре и возлюбленной Серсее. Джейме и Серсея погибают в конце пятой серии восьмого сезона. Бриенна же в эпилоге финального эпизода лично дописывает историю Джейме. Некоторые посчитали, что рыцарю Семи Королевств стоило более жестко написать про последние действия Цареубийцы, учитывая отношение мужчины к ней.

Телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов» рано утром 20 мая по московскому времени. Сериал выходил с апреля 2011 года.

Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина, который также выступал одним из исполнительных продюсеров сериала. Режиссерами финального эпизода стали его шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэвид Вайс. Всего вышло 73 серии.

Многие фанаты были довольны восьмым сезоном. Более миллиона поклонников «Игры престолов» потребовали от HBO переснять финальные серии.

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