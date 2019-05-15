Гарик Харламов встал на защиту «Игры престолов»

Российский комик Гарик Харламов высказался в поддержку последнего сезона «Игры престолов» после критических отзывов фанатов сериала. Позицию по поводу последнего эпизода саги он высказал на своей странице в Instagram.

Юморист пояснил, что не понимает критики в адрес финальных эпизодов «лучшего фэнтезийного сериала современности». «Да, жестко, да, кроваво, да, неожиданно, да, масштабно. В этом и есть этот сериал», — отметил Харламов.

Юморист добавил, что остался доволен увиденным. «Графика на уровне и игра актерская прекрасная. Короче, мне зашло», — заключил он.

Заключительный сезон «Игры престолов» собрал множество негативных отзывов со стороны поклонников сериала. Многие подвергли критике поступки персонажей, посчитав, что в них не было должной мотивации. В частности, фанаты раскритиковали жестокое поведение персонажа Дейенерис Таргариен в пятой серии финального сезона.

Ранее в сети появился тизер финального эпизода «Игры престолов». В нем показана разрушенная и усеянная пеплом Королевская Гавань, столица Семи Королевств, а также войско королевы Дейенерис. Премьера состоится в ночь на 20 мая.

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