Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием

Бывший пилот авиакомпании Qantas, который посадил самолет с вышедшим из строя оборудованием, рассказал об ужасе, творившемся на борту. Своей версией происходящего он поделился с The Sidney Morning Herald.

Инцидент с лайнером Airbus A330 произошел в 2008 году, однако командир воздушного судна Кевин Салливан согласился публично рассказать о случившемся только сейчас. По его словам, у лайнера отказали несколько приборов, включая навигационное оборудование, и экипаж решил совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту — в городе Лермонт.

Когда автопилот отключился, Салливан понятия не имел, что делать, поскольку не был подготовлен к таким ситуациям. «Худшее, что может произойти, когда вы управляете самолетом, — потеря контроля над происходящим. Вы можете либо пустить ситуацию на самотек, либо бороться с обстоятельствами. Я выбрал второе, — рассказал пилот в интервью. — В какой-то момент я посмотрел на свою рубашку и увидел, как трясется мой кармашек. Оказалось, это мое сердце билось с такой силой».

Материалы по теме Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать

Сперва лайнер начал резко снижаться, но пилотам удалось поднять его на нужную высоту, а через 50 минут они смогли посадить самолет благодаря использованию стратегии посадки истребителей, которой Салливан научился ранее. Когда пилоты вышли из кабины после приземления в аэропорту Лермонта, они смогли оценить масштабы случившегося.

«Кровь была повсюду: на стенах, на лицах, на одежде пассажиров. Некоторые части салона были повреждены так, будто их крушил Халк. Несколько пассажиров получили серьезные травмы головы. Казалось, что их резали ножом», — пояснил Салливан. В общей сложности в результате инцидента пострадало больше 100 пассажиров и членов экипажа.

После случившегося Кевин Салливан покинул Qantas, проработав там больше 30 лет. По словам пилота, произошедшее навсегда изменило его жизнь: у него началось посттравматичское стрессовое расстройство, а лица раненых детей продолжают преследовать его по сей день.

Несмотря на то, что инцидент произошел 11 лет назад, Салливан и другие члены экипажа по-прежнему судятся с Airbus и Northrop Grumman Corporation.

Самолет авиакомпании Qantas столкнулся с трудностями во время рейса Сингапур — Перт 7 октября 2008 года. На его борту находилось 303 пассажира и 12 членов экипажа. После отказа оборудования пилоты совершили несколько резких маневров, из-за чего многие путешественники и сотрудники компании серьезно пострадали: получили переломы, травмы позвоночника и открытые раны. Согласно результатам расследования, отказ оборудования на борту Airbus A330 произошел из-за ошибки программного обеспечения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!