Путешествия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Зеленский объявил о роспуске Рады
Вора в законе Резо Лоткинского объявили в розыск за вымогательства у зеков
Неуклюжий отец застрял на аттракционе и насмешил детей
Москву накроют грозы 
Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации
В работе Альфа-банка произошел сбой
Жители еще одного российского города добились заморозки строительства в сквере
Российский журналист умер после драки на дороге
Раскрыто загадочное происхождение Бермудского треугольника
Новости партнеров

Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший пилот авиакомпании Qantas, который посадил самолет с вышедшим из строя оборудованием, рассказал об ужасе, творившемся на борту. Своей версией происходящего он поделился с The Sidney Morning Herald.

Инцидент с лайнером Airbus A330 произошел в 2008 году, однако командир воздушного судна Кевин Салливан согласился публично рассказать о случившемся только сейчас. По его словам, у лайнера отказали несколько приборов, включая навигационное оборудование, и экипаж решил совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту — в городе Лермонт.

Когда автопилот отключился, Салливан понятия не имел, что делать, поскольку не был подготовлен к таким ситуациям. «Худшее, что может произойти, когда вы управляете самолетом, — потеря контроля над происходящим. Вы можете либо пустить ситуацию на самотек, либо бороться с обстоятельствами. Я выбрал второе, — рассказал пилот в интервью. — В какой-то момент я посмотрел на свою рубашку и увидел, как трясется мой кармашек. Оказалось, это мое сердце билось с такой силой».

Сперва лайнер начал резко снижаться, но пилотам удалось поднять его на нужную высоту, а через 50 минут они смогли посадить самолет благодаря использованию стратегии посадки истребителей, которой Салливан научился ранее. Когда пилоты вышли из кабины после приземления в аэропорту Лермонта, они смогли оценить масштабы случившегося.

«Кровь была повсюду: на стенах, на лицах, на одежде пассажиров. Некоторые части салона были повреждены так, будто их крушил Халк. Несколько пассажиров получили серьезные травмы головы. Казалось, что их резали ножом», — пояснил Салливан. В общей сложности в результате инцидента пострадало больше 100 пассажиров и членов экипажа.

После случившегося Кевин Салливан покинул Qantas, проработав там больше 30 лет. По словам пилота, произошедшее навсегда изменило его жизнь: у него началось посттравматичское стрессовое расстройство, а лица раненых детей продолжают преследовать его по сей день.

Несмотря на то, что инцидент произошел 11 лет назад, Салливан и другие члены экипажа по-прежнему судятся с Airbus и Northrop Grumman Corporation.

Самолет авиакомпании Qantas столкнулся с трудностями во время рейса Сингапур — Перт 7 октября 2008 года. На его борту находилось 303 пассажира и 12 членов экипажа. После отказа оборудования пилоты совершили несколько резких маневров, из-за чего многие путешественники и сотрудники компании серьезно пострадали: получили переломы, травмы позвоночника и открытые раны. Согласно результатам расследования, отказ оборудования на борту Airbus A330 произошел из-за ошибки программного обеспечения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'I’ve become very isolated': the aftermath of near-doomed QF72
Пилот раскрыл самые пугающие аэрофобов направления
Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов
Путешествия
Путешествия00:06Сегодня

Здесь вам не Китай

Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
08:5919 мая

Отказавшиеся лететь на SSJ-100 пассажиры пересели в другой самолет

06:5518 мая

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

18:3719 мая

Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены

Путешествия00:0617 мая

«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»

Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
12:3818 мая

«Поуехавшие» предложили России создать «округ дальнего зарубежья»

19:5417 мая

Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел

00:0719 мая

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Путешествия13:18 6 мая

Аварийный выход

В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
21:4317 мая

«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

15:3117 мая

Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

22:5017 мая

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Россия
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
«Я не должна была рожать ребенка»
Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Жители еще одного российского города добились заморозки строительства в сквере
Россиянка привязала сына к столбу за прогулы в школе
В Екатеринбурге объявили сбор предложений по месту для храма
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Трамп намекнул на кибератаку США против России
Прокуратура Швеции захотела ареста Ассанжа
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Крыша китайского бара обрушилась на 80 человек
Трамп заявил о жесткой политике в отношении России
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Зеленский объявил о роспуске Рады
Глава Минобороны Украины подал в отставку после просьбы Зеленского
Зеленского призвали покончить с МВФ
Зеленский назвал первую задачу на посту президента
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Полный контакт
Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды
В правительстве заговорили о летнем дефиците нефти
Магазинные сырники оказались опасными
Huawei лишился ключевых партнеров из-за Трампа
Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Смотрящий за Екатеринбургом вор в законе Каро вышел из колонии
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
Раскрыто загадочное происхождение Бермудского треугольника
Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря
Раскрыта главная пищевая тайна Средневековья
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по голове
У футбольного судьи остановилось сердце во время матча
Макгрегор вновь признал Овечкина правильным русским
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира
Самый дорогой игрок «Реала» потребовал миллионы за уход из клуба
Все материалы
Культура
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Эмилия Кларк ответила назвавшим своих детей Кхалиси или Дейенерис родителям
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
Эмилия Кларк рассказала о превращении в женщину на съемках «Игры престолов»
«Игра престолов» закончилась
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Миллиард согласных
 
Тень позора
 
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Российский журналист умер после драки на дороге
Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине
Похожий на игрушку Lego преступник рассмешил пользователей сети
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Скунс помог женщине победить депрессию
Мужчина голыми руками поймал крокодила
«Переживающий» из-за сериала кот стал звездой сети
Школьника отправили домой за недостаточно розовый наряд
Все материалы
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Кроссовер Bentley превратят в брутальный внедорожник
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Монстр-трак перепрыгнул семь бигфутов и установил рекорд
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке
Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Поселиться в московской коммуналке предложили за 49 миллионов рублей
Назван российский город с лучшим интернетом
Все материалы